Arrivé au PSG durant l’été 2020, Rafinha n’a jamais réussi à s’imposer chez les Rouge & Bleu. L’international brésilien n’a joué que 39 matches avec le club de la capitale. Cette saison, il a participé à seulement cinq matches pour trois titularisations en Ligue 1 (220 minutes). Afin de trouver du temps jeu, il a été prêté à la Real Sociedad cet hiver sans option d’achat.

En Espagne, le milieu de terrain a participé à 14 matches – pour un but – et reste sur sept titularisations de suite. Il réalise de bonnes performances qui ont convaincu le club basque de poursuivre l’aventure avec lui. Selon les informations de Sport, La Real Sociedad aimerait conserver l’ancien barcelonais à l’issue de son prêt. Le club serait prêt à proposer entre 8 et 10 millions d’euros pour s’offrir Rafinha, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG.