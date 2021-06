Benzema : “Mbappé a un contrat au PSG et on verra ce qu’il décidera”

Attaquant du Real Madrid de retour en équipe de France, Karim Benzema est invariablement interrogé sur Kylian Mbappé, son partenaire chez les Bleus, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 et convoité par les Merengue. A cette même question posée par Marca, l’avant-centre français a répondu une nouvelle fois que son jeune coéquipier était fort, le bienvenu au Real Madrid mais sous contrat avec le PSG. “Kylian est un jeune joueur avec une qualité immense et est un bon garçon. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? Pour l’instant il a un contrat au PSG et on verra ce qu’il décidera. Aujourd’hui, notre priorité est de gagner l’Euro”, a expliqué Karim Benzema au journal sportif madrilène.