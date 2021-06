L’anecdote drôle de Danny Rose sur Pochettino

Danny Rose, après quatorze ans à Tottenham, va quitter le club londonien le 30 juin prochain. Un temps annoncé au PSG, le latéral gauche s’est remémoré une anecdote avec son ancien coach – Mauricio Pochettino – lors d’un déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, la saison où les Spurs arrivent en finale (2018-2019).

“Je me souviens que je revenais de blessure, nous étions à l’hôtel et Mauricio Pochettino m’a fait asseoir. À l’époque, je ne savais pas si je jouais ou non, il m’a demandé si je me sentais bien pour jouer et j’ai dit « oui, je vais bien ». C‘est la seule fois en six ans qu’il m’a fait asseoir comme ça et qu’il a dit : “Danny, quoi que tu fasses, ne mets pas Messi en colère !” Il a dit: “Nous avons besoin que Messi reste calme ce soir, alors évite les coups !” C’est la seule fois où j’ai été aussi nerveux avant un match ! Heureusement, Messi ne jouait pas et nous avons fait match nul“, s’amuse Rose pour le site officiel des Spurs.