Libre au terme de son contrat à Liverpool le 30 juin, Georginio Wijnaldum (30 ans) sait à quoi s’en tenir. Le milieu de terrain néerlandais a plusieurs offres entre ses mains. Celle du PSG est la plus généreuse. Et le Barça ne gonflera pas sa proposition pour trois saisons. Elle est à prendre ou à laisser. “Pas un euro de plus”, titre même le Mundo Deportivo. Le club catalan espère convaincre l’agent, Humphrey Nijman, l’avocat, Jan Kabalt, et le joueur grâce à son projet sportif et la présence de Ronald Koeman sur le banc. Mais aussi celles de ses compatriotes Frenkie de Jong et probablement de Memphis Depay dans l’effectif. La décision de Wijnaldum devrait intervenir rapidement, avant l’Euro à priori. Au sein du Barça, on estime à 50% les chances de voir arriver le Oranje. Mais la tendance serait à un accord dans les 48 heures avec le PSG selon plusieurs sources.