Bernardo Silva de plus en plus loin du PSG

Le mercato avance et les pistes se précisent. Bernardo Silva annoncé comme la priorité du PSG semble à présent très loin. Avec la très probable arrivée de Dembélé, la piste menant au portugais s’éloigne encore plus.

L’arrivée de Dembélé s’éclaircit et celle de Bernardo s’assombrit. Choisir c’est renoncer et en ce sens le PSG est tout proche d’acter la venue de l’ailier français. Le citizen pourtant érigé comme la priorité du PSG en attaque semble de plus en plus loin de la capitale. Depuis le départ maintenant officiel de Mahrez pour l’Arabie Saoudite, Guardiola veut absolument garder Bernardo Silva. Décision qui ne fait pas les affaires du club parisien et le pousse sur d’autres pistes. C’est en ce sens que Nasser Al-Khelaïfi a relancé la piste de Dembélé vieille depuis 2019 déjà.

Bernardo Silva

Un piste qui selon Relevo pousserait le Portugais à rejoindre la Liga lui qui était initialement pour une arrivée à Paris. Matteo Moretto poursuit en disant que c’est le joueur « qui a arrêté une éventuelle signature » pour venir remplacer Dembélé en partance vers le PSG. En somme, l’arrivée de Dembélé serait antinomique avec celle de Bernardo qui irait prendre sa place à Barcelone.