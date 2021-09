Bernat, Kurzawa et Dagba présents à l’entraînement

Demain soir (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Montpellier Hérault au Parc des Princes. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait compter sur le retour de certains joueurs dans son groupe. En effet à la veille de cette confrontation face au MHSC, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Colin Dagba étaient présents lors des quinze premières minutes de l’entraînement diffusées par le club. Sergio Ramos, Marco Verratti et Leo Messi n’ont pas participé à cette séance collective. Le club communiquera plus en détails sur l’état de forme de ces joueurs lors de son point médical en début d’après-midi.

À noter qu’après un jour de repos, les titulaires de la victoire face au FC Metz sont restés en salle (Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Rafinha, Wijnaldum, Icardi, Mbappé, Neymar).

Les joueurs présents au début de l’entraînement

Gardiens : Donnarumma, Rico, Franchi, Letellier

: Donnarumma, Rico, Franchi, Letellier Défenseur : Diallo, Bernat, Kurzawa, Dagba, Bitumazala, Bitshiabu, Kehrer

: Diallo, Bernat, Kurzawa, Dagba, Bitumazala, Bitshiabu, Kehrer Milieux : Gueye, Paredes, Herrera, Dina Ebimbe

: Gueye, Paredes, Herrera, Dina Ebimbe Attaquants : Di María, Draxler