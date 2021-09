Remplacé un peu à la surprise générale à un quart d’heure du terme à l’occasion de la victoire du PSG face à l’OL (2-1, 6ème journée de Ligue 1), ce qui a créé une certaine polémique, Lionel Messi a été touché au genou gauche et n’a pas participé au dernier match des Rouge et Bleu face à Metz. Et il se pourrait bien que la Pulga ne participe pas non plus à la réception de Montpellier de ce samedi…

En effet, Le Parisien nous révèle que Lionel Messi n’a toujours pas repris la course ce jeudi. L’attaquant argentin est resté aux soins et le PSG ne souhaite prendre aucun risque avec son élément alors qu’un choc XXL attend les hommes de Mauricio Pochettino ce mardi face à Manchester City en Ligue des Champions. Le numéro 30 parisien pourrait donc, toujours selon Le Parisien, être préservé face au MHSC. Néanmoins, pour l’heure, aucun doute ne plane au sein du club de la capitale sur sa participation face aux Citizens, rassure le média régional.