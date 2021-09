Sergio Ramos proche d’un retour ?

Barré par les blessures depuis son arrivée au PSG, le légendaire capitaine du Real Madrid n’a toujours pas joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Accueilli en véritable Rockstar par ses supporters, le champion du monde Espagnol suscite beaucoup d’attente mais aussi… quelques interrogations concernant son état physique.

Sujet à plusieurs rechutes à la suite d’une lésion au mollet, le numéro 4 du PSG serait, à en croire son entourage, sur la dernière ligne droite de son processus de récupération. Si aucune date n’est encore fixée, le média espagnol As rapporte toujours selon les sources proches de Sergio Ramos, qu’un retour à la compétition serait imminent.

Plus de 4 mois après son dernier match au Real, le néo-défenseur central Rouge et Bleu pourrait ainsi retrouver les terrains courant octobre. En espérant que le charismatique champion d’Europe parviendra à imposer sa pâte aux côtés de Kimpembe et Marquinhos. Ces derniers jouant la quasi-totalité des rencontres du PSG, pourraient ainsi davantage souffler et se reposer sur l’expérience d’un défenseur de renom en la présence de Sergio Ramos.