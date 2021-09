Depuis le retour de la trêve internationale, le PSG enchaîne les matches tous les trois-quatre jours. Et après deux victoires dans les dernières secondes face à l’OL (2-1) et le FC Metz (2-1), le club de la capitale poursuit son marathon de matches avec la réception du Montpellier Hérault ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé). Une confrontation qui se déroule trois jours avant le choc face à Manchester City en Ligue des champions (28 septembre).

Et pour cette rencontre face au MHSC, Mauricio Pochettino pourrait récupérer certains joueurs dans son groupe à l’image de Juan Bernat, Colin Dagba et Layvin Kurzawa, présents à l’entraînement de veille de match. Mais à l’approche de cette rencontre face aux Citizens, le coach argentin devrait également faire tourner son effectif. Si certains Parisiens disputeront ce match face à Montpellier à l’image d’Ángel Di María (suspendu face à City), d’autres pourraient être laissés au repos comme Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé ou encore Achraf Hakimi.

C’est pour cela que nous vous posons cette question. Pensez-vous que Mauricio Pochettino doit faire tourner son effectif en vue du match face à Manchester City ? Quel joueur doit être mis au repos ou au contraire enchaîner les rencontres ? Quel onze de départ voyez-vous face au Montpellier Hérault ? N’hésitez pas à débattre, avec respect, dans les commentaires.