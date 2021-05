Bertaud : “C’est cruel, on a fait un très gros match”

Gardien de but de Montpellier ce soir, Dimitry Bertaud a réalisé plusieurs parades importantes dont celle contre Danilo Pereira en toute fin de match qui a permis à son équipe de rejoindre la séance de tirs au but. Une séance remportée par le PSG (2-2, 5 t.a.b à 6). En conférence de presse, dans des propos relayés par Goal, le gardien montpelliérain a regretté le scénario cruel de cette rencontre. “C’est cruel, on a fait un très gros match, on a su répondre avec caractère, on a su revenir au score, on est tous déçus. Junior Sambia, on lui a dit qu’il fallait qu’il lève la tête, tout le monde en a raté. Il ne faut pas qu’il s’en fasse pour ça, personne dans le groupe ne lui en veut. Neymar, on a travaillé à la vidéo, mais c’est compliqué quand même d’arrêter un de ses penalties.”