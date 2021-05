Delort : “Ils ont été meilleurs dans le match”

Montpellier a totalement été dominé par le PSG en demi-finale de Coupe de France mais l’incapacité des Parisiens à tuer le match a permis aux Montpelliérains de revenir deux fois au score pour arracher une séance de tirs au but. Une séance remportée par le PSG (2-2, 5 t.a.b à 6). Andy Delort, deuxième buteur et qui a réussi son penalty, pensait que la chance avait tourné en la faveur de son équipe après l’égalisation même s’il a reconnu la supériorité des Parisiens. “On a pensé que le match tournait en notre faveur, je pensais vraiment qu’on allait avoir cette réussite sur les penaltys. C’est dommage mais globalement, ils ont été meilleurs dans le match, avoue l’attaquant du MHSC au micro d’Eurosport 2. C’est frustrant mais ça fait partie du jeu. […] Félicitations à eux, c’est une grande équipe. Ils ont montré qu’ils sont plus forts que nous. On a failli créer l’exploit, malheureusement ce n’est pas passé, c’est dommage.“