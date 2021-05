Der Zakarian : “Je suis très fier de mon équipe”

Malgré la défaite de son équipe aux tirs au but contre le PSG ce soir en demi-finale de Coupe de France (2-2, 5 t.a.b à 6), Michel Der Zakarian a tenu à féliciter ses joueurs qui ont réussi à revenir deux fois au score malgré une nette domination parisienne. “Je suis très fier de mon équipe. On fait une très belle saison. Même si ce soir on a joué contre une équipe qui était plus forte que nous et qui s’est procurée beaucoup de situations, d’occasions. On a été mené deux fois au score et l’équipe s’est arrachée pour égaliser, félicite l’entraîneur du MHSC pour Eurosport 2. On marque deux très beaux buts. On ne lâche rien, on sait que l’on a des bons attaquants, des bons milieux de terrain. C’est dommage que l’on perde aux penaltys.“