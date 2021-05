Titulaire lors de la demi-finale de la Coupe de France remportée par le PSG contre Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 6), Leandro Paredes (noté 6 par la rédaction de CS), a réussi son penalty lors de la séance de tirs au but malgré sa glissade. Le milieu de terrain s’est réjoui de la qualification en finale de son équipe, l’objectif fixé par le PSG en se déplaçant à la Mosson.

“On a disputé un match très difficile contre un adversaire qui nous a compliqué la tâche. Nous savions que ce serait difficile sur ce terrain, et je pense que nous avons fait un bon match. On aurait pu marquer plus de buts, mais le plus important est de s’être qualifié pour la finale. C’était notre objectif, dévoile Paredes pour PSG TV. On s’est créé plusieurs occasions pour plier le match, mais on ne les a pas concrétisés. Ce sont des situations de jeu que l’on doit améliorer, mais le plus important est de s’être qualifié pour la finale. On est en finale de la Coupe de France, et on fera notre possible de la terminer de la meilleure des manières.“