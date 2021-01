Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, de nombreux observateurs du football souhaitent apercevoir une identité de jeu dans le collectif parisien. Un élément qui a manqué lors du passage de Thomas Tuchel sur le banc des Rouge et Bleu (2018-2020). Cependant pour le consultant de Canal Plus, Habib Beye, le PSG ne doit pas faire une révolution au niveau du collectif, mais plutôt se concentrer sur le développement individuel des joueurs.

“Ce qu’on attend de cette équipe et de Pochettino, c’est la progression individuelle des joueurs. Ce que l’on n’a plus vu depuis depuis un moment. La progression collective de cette équipe… Mine de rien, ils sont allés en finale de Ligue des champions. Ce qu’on attend du nouvel entraîneur du PSG, c’est de développer individuellement les joueurs pour que cette équipe en soit plus forte collectivement. On ne va pas parler de Neymar ou Mbappé, mais il y a des joueurs qui doivent se développer à l’intérieur de cette équipe et il faut regarder ces éléments-là. Quand on nous parle de pressing, ça existait aussi avec Tuchel. Les grands entraîneurs ont plus ou moins la même philosophie sur l’idée de dominer les matches. Moi, je serais plus attentif aux subtilités du développement individuel des joueurs que sur l’aspect collectif”, a exposé Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club. “Je trouve qu’on est durs avec les entraîneurs qui s’en vont en disant presque que celui qui arrive doit tout changer. Pour moi, ça va se jouer sur ces subtilités et pas forcément sur quelque chose d’énorme entre les deux entraîneurs. Après, on verra. Si Pochettino change tout et qu’il gagne les grandes compétitions, tant mieux.”