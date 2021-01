Laurent Perpère connaît très bien Mauricio Pochettino. C’est lui qui était à la présidence du PSG quand l’Argentin (48 ans) a signé pour jouer en sous le maillot Rouge & Bleu (janvier 2001-2003). Et comme beaucoup d’observateurs, il estime que le retour de Poche sur le banc parisien 20 ans après y avoir joué comme joueur est une très bonne nouvelle. “Pochettino, c’était un joueur important et puis un homme bien. Je suis convaincu qu’il va faire beaucoup de bien à Paris, s’enflamme Laurent Perpère dans le Late Football Club sur Canal + Sport. Il y a eu Luis Fernandez qui était auparavant capitaine du PSG puis entraîneur. C’est ancien joueur qui connaît bien Paris, un club compliqué. Quand on lui posait la question est ce que vous serez capable de gérer les stars il dit (Luis) que c’est le métier d’entraîneur de mettre les joueurs dans les meilleures conditions contenues leurs personnalités. C’est exactement ça. Quand je pense également au passé c’est exactement ça.”