En difficulté depuis le début de la saison, Neymar Jr inquiète quelque peu les observateurs de par des prestations qui oscillent entre le moyen et le médiocre. Même si on attend toujours plus d’un tel joueur forcément, on sait cependant que le numéro 10 auriverde reste un joueur génial capable à tout moment de faire basculer un match. C’est également le ressenti d’Habib Beye sur le plateau du Canal Football Club. Pour le consultant, le Ney restera toujours un joueur à part, comme a pu l’être un certain Ronaldinho à son époque.

« Est-ce que Neymar peut redevenir un joueur clé du PSG ? Oui, vu son talent, sans aucun problème. On en reparlera en février / mars et peut-être qu’on aura un autre jugement sur Neymar. La pression sur Neymar est énorme. Je pense qu’il est ce qu’il a décidé d’être, c’est aussi simple que ça, a exposé Habib Beye. Si Ronaldinho a décidé de ne gagner qu’un seul Ballon d’Or, c’est qu’à un moment donné, il a estimé que, parfois, le football n’était pas sa priorité. Il l’a décidé, personne ne lui a imposé. Pour Neymar, on a des débats incessants sur sa vie, sur ce qu’il est… Il a décidé d’être comme ça. Et parfois, on le verra si exceptionnel qu’on se dira que c’est dommage qu’il n’ait pas gagné quatre ou cinq Ballons d’Or. Mais la vérité de Neymar c’est ça : c’est un joueur exceptionnel et qui restera exceptionnel quoi qu’il arrive.«