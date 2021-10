Le PSG est leader de la Ligue 1 avec 27 points (9 victoires en 10 matches). Il compte provisoirement neuf points d’avance sur Lens. Mais malgré ce bon début de saison en termes statistiques, le jeu des Parisiens est critiqué. Les hommes de Mauricio Pochettino proposent des performances poussives et on ne trouve pas la patte de l’entraîneur argentin sur son équipe. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a tenu à prendre la défense de Pochettino.

« Avec le PSG, on juge beaucoup plus le contenu que le résultat. Il faut toujours analyser le contenu. Parfois, le contenu du PSG est très moyen. Maintenant, il ne faut pas oublier le contexte, avec des joueurs partis en sélection, le turnover important sur l’effectif qui a joué contre Angers, défend Beye. Derrière, il y a un match important contre Leipzig. Mais il y a une victoire au final. Un succès controversé certes, mais ça reste une victoire, le PSG a 27 points en dix journées. Paris est tranquillement devant en Ligue 1. Alors oui, on peut toujours critiquer le contenu, mais attention aux mots pathétique ou catastrophique.«