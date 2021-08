Les propos choquants de Valdano sur le PSG et pas seulement…

Jorge Valdano n’avait pas habitué à des propos aussi outranciers et choquants. Mais l’ancien grand attaquant de l’Argentine et du Real, l’ ex-entraîneur et directeur sportif, est parti dans un dérapage pas du tout contrôlé dans son dernier billet d’humeur dans El Pais. Un texte intitulé « Mbappé même si le monde se fâche ». Et effectivement, il peut y avoir de quoi se fâcher.

« Florentino, sans complexe du pauvre, s’est présenté devant le Paris Saint-Qatar, sachant que le prix de chaque gramme de crack est exorbitant. Il a fait bonne figure et lancé : « Je veux Kylian Mbappé pour 160 millions « . Un chiffre scandaleux pour l’année de contrat restante du joueur et par rapport aux budgets passés impactés par la pandémie. Mais le PSQ, énervé, exige un minimum de 200 millions pour ne pas s’énerver encore plus. Cette histoire de colère est critique parce que si les Arabes se sentent défroqués, alors on soupçonne que la vengeance sera potentiellement terrible, au point qu’à l’avenir ils sont capables d’acheter les souvenirs de Bernabéu et Di Stéfano », peut-on lire. « L’autre possibilité est d’attendre un an, de finir le stade futuriste et de le remplir d’illusion avec l’arrivée du futuriste Kylian. Au 21e siècle, vous marchez fort ou vous n’êtes personne.«