Parti du PSG en fin de saison dernière après un an et demi de mandat sur le banc parisien, Mauricio Pochettino pourrait bientôt recroiser la route du club de la capitale.

Ancien joueur et capitaine du PSG, Mauricio Pochettino avait laissé une trace positive de son premier passage dans la capitale française. En revanche, sa seconde aventure, cette fois dans le costume d’entraineur, n’a clairement pas laissé une belle marque. Présent sur le banc parisien de janvier 2021 à mai 2022, l’Argentin ne s’est jamais montré à la hauteur des attentes. Jeu ennuyeux au possible, exploits individuels à défaut de belles séquences collectives, joueurs mal exploités (Neymar, Hakimi, Messi…), conférences de presse soporifiques… L’ancien coach de Tottenham a tout sauf séduit, ses deux tentatives de départ à l’été puis à l’automne 2021 n’ayant rien arrangé.

Après un titre de Ligue 1 et, surtout, une saison agaçante à suivre marquée par une piteuse élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid en huitièmes de finale, Mauricio Pochettino a logiquement été licencié par le PSG en mai dernier, à un an du terme de son contrat. Depuis, Christophe Galtier a pris la place de l’Argentin sur le banc en démontrant des qualités jamais vues chez son prédécesseur : jeu collectif intéressant qui reste logiquement à perfectionner, conférences de presse instructives et une bien meilleure exploitation des joueurs.

Mauricio Pochettino au Parc des Princes le 1er octobre… sur le banc de Nice ?

Ainsi, pendant que le PSG réalise un bon début de saison 2022/2023 après sa restructuration estivale, Mauricio Pochettino est toujours sans club. Cette situation pourrait néanmoins très bientôt évoluer et conduire à un retour de l’Argentin en France au sein de l’ancien club de Christophe Galtier, à savoir l’OGC Nice. Le Français y a été remplacé par Lucien Favre à l’intersaison, mais le technicien suisse peine à convaincre pour l’instant. Les performances des Niçois sur le terrain sont effectivement loin des attentes comme l’incarne leur 13e position au classement de la Ligue 1.

De quoi déjà conduire la direction de l’OGC Nice à se séparer de Lucien Favre ? Cela n’est pas à écarter selon les informations dévoilées par FootMercato, et c’est là que Mauricio Pochettino entre en scène. Après avoir sondé le marché, les dirigeants niçois auraient décidé de se pencher sur la piste menant à l’ancien entraineur du PSG et un rendez-vous serait même prévu dès ce mardi entre le board du club azuréen et le coach âgé de 50 ans. Les prétentions élevées de Mauricio Pochettino ne seront pas un frein dans la mesure où l’OGC Nice est en mesure de les satisfaire, précise FootMercato.

Le dossier n’est évidemment pas réglé et de nombreux points doivent être négociés, mais voir Mauricio Pochettino rebondir à Nice pendant cette trêve est bel et bien possible. Auquel cas, son premier match sur le banc niçois aurait lieu le samedi 1er octobre… contre le PSG au Parc des Princes ! À voir maintenant si l’Argentin et les dirigeants niçois parviendront à trouver un accord.

Le journaliste Julien Laurens confirme que l’OGC Nice voudrait remplacer Lucien Favre par Mauricio Pochettino. Une réunion entre les deux parties devrait avoir lieu dans les prochains jours pour présenter le projet à long terme du club à l’ancien coach du PSG. « Le club ne va nulle part avec Favre en ce moment« , conclut Julien Laurens.