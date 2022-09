Soler : « Le PSG ? C’est du très haut niveau »

Cet été, le PSG a décidé de faire peau-neuve. C’était, du moins, la volonté affichée avec le limogeage de Leonardo et de Mauricio Pochettino suivi de l’intronisation de Luis Campos et de Christophe Galtier. Côté mouvements, plus de vingt joueurs ont plié bagages, beaucoup sous forme de prêt. Dans l’autre sens, six nouveaux joueurs sont venus étoffer l’effectif parisien. Et parmi ses joueurs, on retrouve Carlos Soler.

Transfuge du FC Valence, Carlo Soler a débarqué au PSG lors de la toute fin du mercato estival pour un montant estimé à 22 millions d’euros. Le milieu de terrain de 25 ans a paraphé un bail de cinq saisons avec les Rouge et Bleu. Pour l’heure, le joueur de 25 ans n’a eu que très peu d’opportunités de faire parler son talent. Mais malgré ce, ce dernier semble ravi d’avoir rallié le club de la capitale, comme il a pu le confier dans les colonnes de Marca ce jour.

Un joueur heureux

Sélectionné avec la Roja, Carlos Soler a pris le temps de s’exprimer sur son arrivée à Paris auprès de Marca. Et cela serait peu dire d’affirmer qu’il est enthousiasmé aujourd’hui de porter la tunique francilienne : « Je suis très heureux. Jouer ici au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c’est magnifique. J’ai fait mes débuts contre la Juventus et l’ambiance était super. Je suis arrivé dans un club immense, leader en Europe, qui aspire à tout (…) Le PSG est un club qui n’a toujours pas remporté de Champions League et c’est certain qu’il a des joueurs pour se battre et y parvenir. Le projet qui est mené est très bon,. C’est du très haut niveau et cela nous aidera au maximum. »

Dans un second temps, Carlos Soler a été invité à livrer son ressenti sur la fameuse triplette magique : Kylian Mbappé – Lionel Messi – Neymar. Des joueurs très accessibles selon ses propres dires : « Au final, ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu’il n’y a pas de problème. Ce sont des gens normaux. Ce qu’il y a, c’est que sur le terrain, ils décident du jeu. »