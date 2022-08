Le désormais ex-entraîneur du PSG sort de son silence pour la première fois depuis son licenciement du club de la capitale. C’est à un média argentin, Infobae, que Mauricio Pochettino a accordé un entretien. Il se montre plutôt positif et correct dans ses propos vis-à-vis du PSG. C’est à Barcelone que nos confrères retrouvent le technicien argentin. Ce dernier confie avoir signé sa résiliation de contrat avec le Paris Saint-Germain « un jour avant le début de la présaison, entre le 3 et le 4 juillet« . S’il se montre positif en évoquant son expérience au PSG, il semble également patient dans l’attente d’un nouveau projet, tout en ayant conscience qu’à l’heure actuelle, très peu de portes sont ouvertes.

Son bilan

Très décrié par les supporters et observateurs du PSG, Mauricio Pochettino ne porte pas le même regard concernant son passage sous les cieux parisien : « Je pense que cela a été très positif. Les expériences doivent toujours être capitalisées et en tirer des enseignements. Nous sommes des êtres rationnels qui devons penser ainsi. Sur le plan sportif on a gagné la Coupe de France, le Trophée des Champions et le championnat en un an et demi, mais bon, c’est clair que le projet du PSG c’est de gagner la Ligue des Champions et tout ce qui n’est pas gagner la Ligue des Champions peut toujours être considéré comme un échec. En tout cas, c’est un échec de cinquante ans, pas seulement de la saison dernière, car le PSG, surtout ces dix, onze dernières années, avec l’arrivée des nouveaux propriétaires, a pour objectif de gagner la Ligue des Champions et je pense qu’ils y arriveront, car les moyens sont là« , a-t-il déclaré à nos confrères argentins.

L’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions

En évoquant l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino est dans un premier temps revenu sur l’information qui avance que le PSG devrait engager un psychologue : « Eh bien, nous devrions mettre un psychologue à Chelsea, nous devrions mettre un psychologue à Manchester City, nous devrions mettre un psychologue à Liverpool et donc, si nous évoquons également les dernières Coupes d’Europe, nous devrions mettre un psychologue dans toutes les équipes qui ont affronté le Real Madrid« , a-t-il balancé, avant de revenir sur l’action du match qui a fait tout balancer, le pressing de Benzema et la possible faute sur Donnarumma : « Je pense que la faute de Benzema sur Donnarumma existait et si elle avait été revue par la VAR, aujourd’hui on parlerait d’autre chose, de l’élimination de Madrid, mais c’était un déclencheur qui a donné beaucoup de confiance au Real Madrid, une énergie différente sur leur terrain et logiquement nous avons fait une sorte d’erreur, mais c’est le football et cela ne doit pas aller au-delà de ce qu’est une analyse footballistique« .

Lorsque la question est posée à Mauricio Pochettino sur la corrélation entre cette élimination et son licenciement, le coach argentin évoque le manque de patience au Paris Saint-Germain, et avance également le manque de considération concernant les autres compétitions, et la domination à l’échelle nationale du PSG.

🗣 | Pochettino 🇦🇷 pour @infobae :



"Il faut aussi comprendre que le projet du #PSG, au fur et à mesure qu'il avance, la patience est de moins en moins importante et la demande est plus grande. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait déjà gagner 5-0 avant le début du match." pic.twitter.com/PvDqdNotwZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2022

Son avis sur l’impact de Kylian Mbappé sur cette nouvelle ère

Depuis sa prolongation, il est donné beaucoup de responsabilités à Kylian Mbappé, notamment sur la construction de cette nouvelle ère au PSG. Ce qui engendre l’idée d’un joueur qui aurait eu la tête de son entraîneur, mais selon Pochettino, il n’en est rien : « Ce que je pense, c’est que le PSG a tout fait pour retenir Kylian et je suis aussi d’accord avec ça. C’est l’un des meilleurs joueurs du football mondial aujourd’hui et je pense que le PSG, ayant toutes les ressources pour le faire, l’a convaincu de rester. Mais je ne pense pas non plus que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet. Ceux qui gouvernent, en l’occurrence le président, sont ceux qui auraient pensé que le plus commode était un nouveau projet dans le club« .

Le cas Icardi

Mauricio Pochettino a également été interrogé sur le cas Icardi, notamment l’épisode de ses problèmes conjugaux, un dossier qu’il estime avoir bien géré : « Je pense que nous avons très bien géré la question en tant qu’équipe d’entraîneurs. Ces choses se passent dans chaque équipe et c’est beaucoup plus visible parce que cela se passe dans un club comme le PSG, où les projecteurs du monde sont et où tout est devenu beaucoup plus grand qu’il ne l’était. Mais je pense qu’en tant que staff d’entraîneurs, nous avons eu la capacité de gérer de manière calme, modérée, où nous avons toujours mis des draps froids là où ils devaient être mis, ou nous avons frappé la table quand il le fallait, mais en interne. On sait qu’après il y a des intérêts individuels ou d’image qui font parfois dire beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, et on ne peut pas non plus lutter contre cela. Mais nous savons très bien ce qui s’est passé là-dedans et nous partons avec la tranquillité d’esprit que nous avons donnée de notre mieux« .

Mauricio Pochettino est également revenu sur son passage au PSG en tant que joueur, les différences entre son époque et aujourd’hui, les avenirs de Neymar et Mbappé … . Un entretien à retrouver en intégralité sur le site argentin Infobae.