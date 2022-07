Bientôt un partenariat entre le PSG et Braga ?

Il y a quelques années, le PSG avait tenté de trouver un ou plusieurs clubs satellites afin de pouvoir prêter ses jeunes joueurs les plus prometteurs pour qu’ils emmagasinent du temps de jeu et de l’expérience, chose qu’ils ne sont pas sûrs d’avoir – dans un premier temps – dans leur club formateur. À l’époque, on parlait d’Orléans ou bien encore du Vitoria Guimaraes. Selon les informations du Parisien, ce club satellite serait de nouveau d’actualité et il se nommerait Braga.

Après le KAS Eupen, Braga

Selon les informations du quotidien francilien, le PSG serait proche de trouver un accord pour un partenariat avec le quatrième du championnat du Portugal. « Rien n’est encore signé mais cette collaboration est dans les tuyaux. » L’équipe du Minho deviendrait ainsi un club satellite des Rouge & Bleu comme l’est déjà le KAS Eupen, en Belgique. En deuxième de partie de saison dernière, Teddy Alloh (20 ans) a été prêté à Eupen et a pu régulièrement jouer (15 matches). Selon les informations du Parisien, c’est Antero Henrique qui pilote ce projet. « Le PSG n’en serait qu’au début du processus avec Eupen et Braga. » Le club lusitanien a fait signer deux contrats professionnels à Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou, le PSG ne leur avait pas proposé de prolongation à l’issue de la dernière saison. Un mouvement rapprochement qui dessine un rapprochement « entre les deux clubs est un premier pas, certes timide, mais la volonté de fonctionner ensemble existe des deux côtés. » Si cela aboutit, le club de la capitale pourra ainsi prêter ses jeunes joueurs, qui n’auront pas forcément tout de suite leur chance avec les professionnels, afin qu’ils emmagasinent du temps de jeu et de l’expérience.