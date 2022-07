Le premier match de la saison de Ligue 1 du PSG programmé

Après le Trophée des Champions contre Nantes le 31 juillet, le PSG débutera la défense de son titre en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Clermont. Le Stade Gabriel Montpied qui rappelle de bons souvenirs aux joueurs et aux supporters des Rouge & Bleu. En effet, lors de son dernier déplacement, le club de la capitale avait surclassé le promu (1-6) grâce à deux triplés de Neymar et Kylian Mbappé ainsi trois passes décisives de Lionel Messi. Ce mercredi, la Ligue 1 a dévoilé la programmation de la première journée de la saison 2022-2023. Et le PSG affrontera Clermont le samedi 6 août à 21 heures. Une rencontre qui sera diffusée sur Canal Plus Décalé.

Le programme de la première journée de Ligue 1

Vendredi 5 août à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio

Samedi 6 août à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Samedi 6 août à 21h00 sur Canal+ Décalé

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain

Dimanche 7 août à 13h00 sur Prime Video

Toulouse FC – OGC Nice

Dimanche 7 août à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Nantes

RC Lens – Stade Brestois 29

LOSC Lille – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes

Dimanche 7 août à 17h05 sur Canal+ Sport

Stade Rennais FC – FC Lorient

Dimanche 7 août à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims