Les rôles importants d’Antero Henrique au PSG

Après un exercice 2021-2022 compliqué sur le plan sportif malgré le 10e titre de champion de France de l’histoire du club (pertes du Trophée des Champions et de la Coupe de France puis nouvelle désillusion en Ligue des champions en huitièmes de finale face au Real Madrid), le PSG compte bien lancer une nouvelle ère cet été. En ce sens, Leonardo a quitté ses fonctions et sera bientôt suivi par Mauricio Pochettino. Ils ont été respectivement remplacés par Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (prochain coach des Rouge & Bleu). Mais un autre homme a également son importance dans le nouveau projet que souhaite mettre en place les dirigeants parisiens : Antero Henrique.

Antero Henrique sur tous les fronts

Si son rôle n’a pas été spécifiquement défini, l’ancien directeur sportif du PSG (2017-2019) joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs, comme le rapporte Goal. Premièrement, le Portugais de 54 ans a eu un rôle important (tout comme Luis Ferrer) dans la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Il a également été missionné pour la vente des indésirables. Mais le dirigeant lusitanien aide aussi Luis Campos pour le recrutement de joueurs. Les deux hommes se connaissent depuis « leurs années communes à Porto », mais gardent avant tout une relation professionnelle. Antero Henrique est ainsi intervenu dans les dossiers Vitinha et Christophe Galtier. Mais la répartition des tâches entre Luis Campos et Antero Henrique est claire. Le premier cité dessine les contours de l’équipe première et l’intégration des jeunes dans le groupe professionnel à l’image du cas Ayman Kari, dont l’officialisation de son premier contrat professionnel devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. De son côté, Antero Henrique gère « la partie commerciale pour les joueurs qui arrivent et qui partent. » Mais il occupe également d’autres rôles dans différents étages du club. Si Luis Campos a décidé de mettre un fin à l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG, c’est bien Antero Henrique qui a annoncé la nouvelle au coach argentin, assure Goal.

De plus, l’ancien directeur sportif parisien a mis en place le nouvel organigramme chez les Féminines du PSG avec les prochaines intronisations d’Angelo Castellazzi (directeur sportif) et Sabrina Delannoy (coordinatrice sportive). Aussi, il a été mandaté par Nasser al-Khelaïfi pour gérer les avenirs de Marie-Antoinette Katoto et Kheira Hamraoui. Concernant l’attaquante de 23 ans, il a « personnellement piloté le dossier et pu agir avec toute latitude pour faire infléchir sa position vers une prolongation de trois ans. »

Enfin, Antero Henrique joue aussi un rôle essentiel dans les négociations pour les premiers contrats professionnels des jeunes du centre de formation. Alors qu’un départ était envisagé dans un premier temps pour Ayman Kari, le dirigeant portugais a joué un rôle important pour la prochaine prolongation du Titi. Après avoir pris contact avec le milieu de terrain de 17 ans via Yohan Cabaye, il s’est personnellement impliqué dans les négociations avec « pragmatisme et précision », selon un proche du joueur.