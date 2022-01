Pas le droit à l’erreur. Le PSG entame ce lundi une série de quatre matchs décisifs pour la suite de sa saison. Malheureusement, le club de la capitale aborde ces rendez-vous sous un brouillard hivernal dangereux. Attention virages glissants ! Notre journaliste, Raphael Hassine, fait un point sur ces prochaines échéances, qui s’annoncent décisives pour la suite de la saison.

Attention aux Aiglons !

Première étape vers un printemps heureux. Le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. En Championnat, les Rouge et Bleu (oui, nous portions exceptionnellement nos couleurs…) n’avaient pas réussi à battre les Aiglons malgré la présence du trio Léo Messi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria au coup d’envoi (0-0). Les entrées en jeu de Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi n’avaient pas bouleversé le scénario du match.

Les joueurs de Christophe Galtier sont en forme avec une série de six victoires consécutives. Le club des Alpes-Maritimes est actuellement dauphin du PSG. Sevré de trophées depuis la Coupe de France 1997, l’OGC Nice rêve de rééditer l’exploit de Youssef Salimi et Roberto Onorati. De son côté, le club francilien espère le retour de Gianluigi Donnarumma et déplore les absences des internationaux africains et sud-américains. Verrons-nous notre équipe type alignée deux matchs consécutifs cette saison ? Mystère et suspense. Leo Messi et ses coéquipiers doivent ajouter une quinzième Coupe de France dans l’armoire à trophées du club et ne pas trébucher dès la première marche vers le Real Madrid.

C’est le Nooord !

Quelques jours après un huitième de finale de Coupe de France périlleux, le PSG se déplace au Stade Pierre Mauroy dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Un choc face au Champion de France en titre. Lors du match aller, les Lillois avaient mené au score entre la 31ème et la 74ème minute de jeu grâce à un but de Jonathan David. Angel Di Maria avait offert la victoire à son club : passe décisive pour Marquinhos (74ème) puis but du pied gauche (88ème). Les Parisiens avaient (légèrement) lavé l’affront du Trophée des Champions perdu à Tel Aviv.

Le classement peu flatteur du LOSC n’atténue pas l’importance de ce match. Le Paris Saint-Germain doit conserver son avance sur l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. José Fonte et ses coéquipiers ont battu Montpellier, Marseille ou encore le RB Salzbourg à domicile cette saison. De plus, ce match contre les Rouge et Bleu fait figure de grande répétition avant la double confrontation face à Chelsea. Un match à ne pas prendre à la légère pour les joueurs de Mauricio Pochettino.

Revanche à prendre !

Le PSG s’est incliné à trois reprises toutes compétitions confondues cette saison : LOSC (1-0), Stade Rennais (2-0) et Manchester City (2-1). Le 3 octobre, le club de la capitale chutait piteusement au Roazhon Park. Les raisons de cette défaite sont multiples : une composition alléchante sur le papier mais inefficace sur le terrain, une naïveté enfantine sur les centres rennais et une maladresse devant les cages adverses. Quelques mois après, les joueurs parisiens nous doivent une revanche face aux hommes de Bruno Genesio. Les Bretons, actuellement 5ème de Ligue 1, vivent une période difficile avec cinq défaites lors des sept derniers matchs. Ne relançons pas la dynamique rennaise !

Quel sera l’effectif disponible pour ce match ? Le Paris Saint-Germain n’est pas actif pendant ce mercato hivernal. De son côté, Bruno Genesio a annoncé en conférence de presse que son club ne comptait pas recruter cet hiver.

Le toit du monde

Instabilité. Le PSG est une équipe instable sous les ordres de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin est incapable de faire jouer deux onze similaires deux matchs consécutifs. Les explications varient entre « il ne peut pas » et « il ne veut pas ». Le Real Madrid de Carlo Ancelotti ne connaît pas cette instabilité. Au contraire, le club espagnol brille avec une équipe type stable et connue. Carlo Ancelotti a sa formule. Le milieu de terrain Merengue joue ensemble depuis l’ère préhistorique. Le milieu de terrain parisien ne repose que sur la présence et le talent de Marco Verratti.

Cependant, ce Real Madrid n’est pas imbattable. Le club de la capitale espagnole s’est incliné à trois reprises cette saison contre Sheriff Tiraspol (1-2), l’Espanyol Barcelone (2-1) et Getafe (1-0). Des motifs d’espoir pour le Paris Saint-Germain ? Un peu. À défaut d’afficher la maîtrise collective madrilène, le club francilien s’appuie sur des exploits individuels de ses stars offensives. Seront-elles toutes présentes le 15 février au Parc des Princes ? Prions pour un tel miracle. PSG – Real Madrid. L’affiche est belle. Puisse le résultat en être tout autant. Rendez-nous Manchester United…

Conclusion

Mauricio Pochettino a trois matchs pour installer des automatismes et enclencher une dynamique positive avant le choc contre le Real Madrid. Les adversaires sont costauds. Et si le Paris Saint-Germain réalisait un sublime 4/4 ? Du côté de Canal Supporters, nous y croyons et vous ?