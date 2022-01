Quel onze du PSG pour affronter l’OGC Nice ?

Ce lundi soir à l’horaire inhabituel de 21h15 (France 3 et Eurosport 2) le PSG et l’OGC Nice s’affrontent – au Parc des Princes – pour le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter officiellement sur neuf joueurs (en attendant l’annonce groupe officiel). En effet, Sergio Ramos (mollet) s’est rajouté à la liste des blessures aux côtés de Georginio Wijnaldum (cheville) et Neymar Jr (cheville). De plus, six joueurs sont encore concernés par les matches de sélection : Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Achraf Hakimi (éliminé de la CAN ce dimanche), Idrissa Gueye et Ángel Di María. Mais le coach argentin pourra compter sur Gigio Donnarumma, qui s’est remis de sa gêne au mollet.

Ainsi, le portier italien devrait être aligné. Dans le couloir gauche de la défense, Juan Bernat devrait faire son retour à la compétition, une première depuis le match face à l’AS Monaco le 12 décembre dernier (blessure + Covid-19). Colin Dagba est annoncé titulaire sur le côté droit. La charnière centrale devrait être composée de Presnel Kimpembe (capitaine) et Thilo Kehrer. Marco Verratti, Ander Herrera et Danilo Pereira seront alignés au milieu de terrain d’après les compositions probables des médias. Enfin, un trio Leo Messi, Mauro Icardi et Kylian Mbappé est annoncé.