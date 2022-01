Ligue 1 – Lille / PSG (23e journée) programmé

Après la trêve hivernale, marquant la fin de la première moitié de la saison, le PSG a repris la compétition ce lundi en se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe de France face à Vannes (0-4). Ce dimanche, les hommes de Mauricio Pochettino retrouveront leur bonne vieille Ligue 1 avec un choc, en clôture de la 20e journée, face à L’Olympique Lyonnais.

La LFP vient d’ailleurs d’annoncer la programmation de la 23e journée de Ligue 1 Ubereats. Pour celle-ci, le PSG se rendra du côté du stade Pierre Mauroy et cette partie se jouera le dimanche 6 février. Le coup d’envoi sera donné à partir de 20h45 et la rencontre sera diffusée sur Prime Video. Une 23e journée qui sera notamment également marquée par quelques confrontations plutôt intéressantes. On aura ainsi le droit à un alléchant AS Monaco / Olympique Lyonnais le samedi 5 (21h00, Prime Video et Canal+ Décalé.