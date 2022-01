C’est LE feuilleton de ces dernières heures, celui d’Ousmane Dembele. Va-t-il signer au PSG dans les prochaines heures ? Si de nombreux médias ont annoncé des négociations très avancées entre le Barça et le PSG pour une arrivée dès cet hiver, d’autres ne se projettent pas autant sur ce dossier. On rappelle que le spécialiste mercato Santi Aouna, en plus d’échos venant de l’étranger, ont annoncé que l’international français aurait d’ores et déjà un accord verbal avec les Rouge & Bleu.

De son côté, Le Parisien indique que ce deal ne se fera pas. En effet, le quotidien francilien explique que ces dernières heures il y a eu « beaucoup de bruit pour pas grand-chose, tant il semble totalement improbable voire impossible que l’international tricolore signe à Paris d’ici ce soir minuit. » Le club de la capitale n’aurait « pas prévu de nouvelles arrivées au sein d’un effectif déjà bien étoffé notamment sur le front de l’attaque. » Reste à voir si les dirigeants du Paris Saint-Germain ne vont pas essayer de faire le maximum pour conclure ce dossier qui fait tant jaser.

Par ailleurs, le journal local annonce que Layvin Kurzawa aurait « une infime chance » de quitter la capitale française avant minuit ce soir. Le latéral gauche français intéresserait West-Ham mais pour que cela se fasse, les « Hammers » doivent encore « débloquer d’autres dossiers. » Son départ est donc « loin d’être acté, et il faudra peut-être attendre les dernières heures de ce mercato hivernal pour voir cette opération aboutir », écrit Le Parisien.

On restera donc vigilant à toutes les dernières rumeurs de ce deadline day qui s’annonce brulant.