Revue de Presse PSG : FC Lorient, Kimpembe, Mukiele…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 novembre 2022. Les premières indiscrétions sur le potentiel onze de départ face au FC Lorient, Terem Moffi de retour avec les Merlus, sur les traces de Nordi Mukiele, une blessure plus longue que prévue pour Presnel Kimpembe.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’effectif du PSG avant le déplacement sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Après une journée de repos jeudi, les Parisiens ont retrouvé le chemin de l’entraînement hier. Et les titulaires face à la Juventus Turin « ont eu le droit à une séance moins poussée que les remplaçants, ce qu’on peut interpréter comme un signal que Christophe Galtier devrait procéder à quelques changements dans son onze de départ à Lorient », rapporte le quotidien sportif. Suspendu face à la Juve mercredi, Neymar Jr devrait, a priori, effectuer son retour en tant que titulaire. En revanche, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Fabian Ruiz (problème musculaire) ne devraient pas faire le déplacement à Lorient. « Leur indisponibilité doivent encore être précisés mais le mot d’ordre est de ne prendre aucun risque à quinze jours du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – R.Sanches, Verratti (ou Danilo), Vitinha – Neymar – Messi, Mbappé

En face, le FC Lorient, surprenant 4e de Ligue 1, est impatient d’affronter le PSG au Stade du Moustoir. Après un début de saison canon, les Merlus connaissent une période de moins bien ces dernières semaines avec trois matches sans victoire, dont une défaite contre l’OGC Nice (1-2) le week-end dernier. Mais le FCL pourra compter sur son attaquant Terem Moffi. Après une entorse de la cheville, le meilleur buteur lorientais (8 buts) a effectué son retour à la compétition face aux Aiglons, dimanche dernier, en rentrant en cours de match. Sa présence dans le onze de départ permettra aux Merlus « de jouer sans pression et avec ambition », comme depuis le début de saison.

XI probable du FC Lorient (L’Equipe) : Mvogo – G.Kalulu, J.Laporte, Talbi, Le Goff (c) – Innocent, Le Fée – Ouattara, Ponceau, T. Le Bris (ou S.Diarra) – Moffi

De son côté, Le Parisien revient sur les traces de Nordi Mukiele. Recruté l’été dernier en provenance du RB Leipzig, le défenseur de 25 ans fait son retour en région parisienne. Née à Montreuil (en Seine-Saint-Denis), il a touché ses premiers ballons dans l’autre club de la capitale, le Paris FC. Son ancien éducateur, Marc Moesta, évoque sa fierté de voir un joueur qui n’a pas oublié d’où il vient : « Ce dont je suis le plus fier, c’est que ces gamins n’oublient pas d’où ils viennent. J’en ai qui m’appellent, qui envoient des messages, qui passent donner de leurs nouvelles. » Et comme ses frères, Norvin et Nordan, Nordi Mukiele a fait ses premiers pas au PFC. Dans sa jeunesse, « le petit Nordi ne quitte que rarement le coin. Il faut dire qu’à moins de 500 m à pied, c’est un réservoir de terrains de football qui s’offre à lui. Le City sur le toit du Décathlon de la porte de Montreuil, les terrains des stades Maryse-Hilsz ou Louis-Lumière, le gymnase Paul-Bert. » Puis, il a commencé à fouler la pelouse du stade Déjerine du Paris FC à partir de 5 ans. S’il était toujours de bonne humeur, Nordi Mukiele était enfant un peu dissipé, sans être perturbateur, se rappelle Marc Moesta : « Il était attachiant ! Je me souviens d’un tournoi en Bretagne qu’on avait fait, il n’avait pas aimé que je le fasse sortir, il était sorti du terrain 5-10 minutes, on ne savait pas où il était passé. Il est revenu, grand sourire, comme si de rien n’était. Ce côté de lui m’a marqué : spontané, avec du caractère. »

Grand fan de football, le père de Mukiele, voulait s’assurer d’un bon équilibre entre l’école et le ballon. L’ami de Nordi, Brahima Magassa, se remémore un souvenir de leur enfance : « Il avait fait des tests aux Girondins mais par rapport à l’école, à son comportement, son père avait refusé qu’il aille là-bas. Il voulait qu’il se concentre un petit peu. Il savait les qualités du petit : si c’était pas maintenant, il aurait autre chose. » Au final, après avoir passé son brevet à la fin du collège, le natif de Montreuil rejoint Laval. Et aujourd’hui, il n’est pas rare de voir un maillot floqué de son nom à Montreuil. Lorsqu’il a le temps, l’international français « envoie des maillots, des places pour des matchs, par le biais de sa famille ou de ses frères quand il ne peut pas s’y rendre directement. Toujours dans la discrétion, et l’humilité », rapporte LP.

Le quotidien francilien fait le point sur la blessure au tendon d’Achille de Presnel Kimpembe. Et son absence pourrait être plus longue que prévue. « Des examens complémentaires ont été passés par le joueur ces dernières heures et révèlent même une lésion. » Une blessure qui nécessite donc une période de repos plus longue. Ainsi, le Titi devrait faire l’impasse sur le déplacement à Lorient ce dimanche. Et avant la Coupe du monde au Qatar, il ne restera qu’un match à l’international français (face à l’AJ Auxerre, le dimanche 13 novembre). Cependant, « personne, ni dans son entourage, ni au sein du club, ne parle d’un possible forfait » pour le Mondial 2022. Si sa guérison suit normalement son cours, le Titi pourrait figurer dans la liste de Didier Deschamps, qui sera dévoilé le 9 novembre prochain. « Un nouveau contretemps compliquerait sérieusement sa situation », conclut Le Parisien. Le PSG donnera plus de détails sur la blessure du défenseur dans son point médical du jour.