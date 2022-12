Alors que la Coupe du Monde cristallise toutes les attentions, le PSG disputait, de son côté, une rencontre amicale face au Paris FC. Un match d’une heure qui a tourné à l’avantage des Rouge et Bleu.

La Coupe du Monde tirera son rideau ce dimanche 18 décembre. À cette occasion, on connaîtra le nom du vainqueur de cette édition 2022 entre la France et l’Argentine. Une fois ce tournoi planétaire conclu, il sera temps de se pencher de nouveau sur l’exercice 2022-2023.

Christophe Galtier satisfait de ses troupes

Le PSG reprendra la compétition le 28 décembre prochain à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Et pour préparer au mieux cette échéance, deux matches amicaux sont au programme. Le premier, face au Paris FC, a donc eu lieu ce vendredi matin pour une victoire rouge et bleu sur le score étriqué de 2-1 après deux actes de trente minutes chacun. Nordi Mukiele et Ismaël Gharbi, auteur d’un but splendide, ont été les scoreurs. Et au sortir du succès des siens, Christophe Galtier a pris la parole au micro de PSG TV.

Le technicien a particulièrement apprécié la copie rendue par ses joueurs dans le cadre de la reprise. Il a notamment eu un petit mot pour les nombreux jeunes qui ont participé à cette partie : « L’objectif était de donner du rythme à nos joueurs, on a eu l’accord de jouer deux fois 30 minutes, parce que nous avons repris il y a peu. On a cherché à retrouver des sensations, il y a eu des choses très intéressantes, avec évidemment une équipe très remaniée, mais il y a eu des repères, un bon état d’esprit des deux côtés, du rythme. Il y a eu beaucoup de rythme, c’était vraiment le premier objectif. Il y avait l’intérêt de voir nos jeunes, ceux qui sont tout le temps avec nous. Je voulais voir s’ils assimilaient tout ce qu’on veut voir au très haut niveau, et voir aussi des plus jeunes qui s’entraînent avec nous depuis la reprise, parce que notre effectif est très réduit. Beaucoup de satisfaction en ce sens là, parce qu’il y avait de l’enthousiasme, du sérieux, de la qualité technique. Beaucoup de répétition des choses qui ont été mises en place sur ces dernières séances. »