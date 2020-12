Lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1), dans le choc de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG a manqué de tout et s’est logiquement incliné face aux Lyonnais. Une défaite qui fait chuter le PSG à la troisième place du championnat. Et une nouvelle fois cette saison, le club de la capitale a subi un revers face à l’un de ses poursuivants au classement. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime que l’ensemble du collectif parisien doit se remettre en question.

“Alors, il y a le fond et la forme. Alors la forme, le PSG a perdu 1-0 face à Lyon, une équipe qui lui était supérieure. Mais il y a le fond et c’est beaucoup plus inquiétant car mentalement, techniquement, physiquement et tactiquement, le PSG s’est fait manger. Ils ont été bouffés par Lyon et battus dans tous les domaines. C’est cela qui est très inquiétant parce que le PSG a encaissé un but à la 35e minute (par Kadawere) et les joueurs du PSG avaient quasiment une heure pour pouvoir remettre les compteurs à zéro voire l’emporter. Et il n’y a eu aucune réaction, ce qui a surpris aussi Thomas Tuchel“, a exclamé Stéphane Bitton dans sa chronique quotidienne. “Je n’ai pas envie de faire le procès d’un joueur ou même de l’entraîneur. Je crois que c’est tout le collectif qui doit se remettre en question parce qu’aujourd’hui Paris passe trop souvent à côté, et particulièrement face à ses concurrents directs pour le titre. Ils ont perdu face à Marseille (0-1), Monaco (2-3) et Lyon (0-1). Effectivement, ça devient inquiétant pour le PSG cette saison en Ligue 1.“