Le PSG s’est incliné ce soir sur sa pelouse face à Lyon (0-1) et a par la même occasion perdu la tête de la Ligue 1 au profit de Lille (un point d’avance). Au moment d’évoquer cette déconvenue, Ander Herrera n’a pas voulu trouver d’excuses. Le PSG devra relever la tête et rebondir très vite pour retrouver sa première place. “Il n’y a pas d’excuse, c’est la même situation pour toutes les grandes équipes. Maintenant, on a un autre match contre Lorient et ensuite à Lille. Le championnat est très ouvert, on doit combattre très fort pour le gagner, note Herrera pour Téléfoot la Chaîne. Mais on n’a pas d’excuse, on a un groupe très fort, avec beaucoup de qualité. Inquiet? Non, on est tranquilles parce qu’on connaît notre qualité. Mais on doit réfléchir, bien sûr, pour savoir ce qu’on n’a pas fait de bien. On ne va pas gagner le championnat comme les dernières années. On devra combattre jusqu’à la fin de la saison“, conclut Ander Herrera.