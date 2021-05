L’avenir de Kylian Mbappé – encore sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG – sera dans toutes les têtes cet été. L’attaquant est en pleine réflexion sur son avenir depuis plusieurs mois. Pour Stéphane Bitton, le PSG n’a actuellement pas les joueurs nécessaires pour conserver son numéro 7.

“Aujourd’hui, le PSG n’a pas les joueurs nécessaires pour conserver Kylian Mbappé. Il faut se rendre à l’évidence, Paris manque de régularité et de mental. On sait que le garçon est ambitieux, qu’il a envie de tout gagner et très vite et qu’il n’a plus de temps à perdre, en tout cas il le pense. Évidemment le PSG souffre, et nous avec, de ne pas avoir plus de Navas ou de Marquinhos ou plus de Kylian Mbappé. Pour garder le Kid de Bondy, il l’a dit, on va voir ce qu’il se passe à l’avenir. Sous-entendu, à vous de jouer, d’être bons et d’aller chercher ce qu’il manque à Paris pour gagner la Ligue des Champions en rappelant quand même qu’il n’y a qu’un seul vainqueur tous les ans et qu’effectivement, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent accueillir le garçon, et qui peuvent lui permettre quasiment avec certitude de gagner l’épreuve ou en tout cas un candidat régulier. Ce que Paris a proposé en étant finaliste et demi-finaliste sur les deux dernières années”, a commenté le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. “Mais Kylian Mbappé sent – son instinct de champion a sûrement raison – qu’il manque un petit quelque chose à ce PSG-là pour passer ce fameux cap.“

Stéphane Bitton qui a ensuite réalisé le bulletin de fin d’année des joueurs parisiens. “Il y a les très satisfaisants, Keylor Navas – l’un des meilleurs gardiens du monde – Marquinhos, un état d’esprit irréprochable, qui ne lâche jamais. Et Kylian Mbappé, un hiver un peu compliqué mais une fin de saison fabuleuse et des matches exceptionnels face au Barça et au Bayern. Après, il a les satisfaisants. Diallo qui a été baladé un peu partout mais qui s’en est bien sorti et Moise Kean, qui a été la révélation du début de saison et qui a perdu un peu la confiance avec l’arrivée de Pochettino. Mais je pense qu’il a un vrai potentiel et un bon état d’esprit. Après, on a les moyens, ceux qui sont irréguliers, “un coup je te vois un coup je ne te vois pas”. Idrissa Gueye, Di Maria, oui Di Maria est dans la catégorie, voire Colin Dagba qui avait laissé des doutes et qui a été très bon. Il y a aussi les insuffisants Florenzi, Danilo Pereira, Sarabia, Bakker et Paredes. Enfin, il y a les très insuffisants. D’un côté il y a Kurzawa, Draxler, Rafinha et Kehrer. Et les très insuffisants parce qu’ils peuvent beaucoup mieux faire, Verratti, Icardi et Neymar.“