À seulement 21 ans, Timothy Weah a déjà remporté quatre titres de champion. Trois de Ligue 1 avec le PSG (2018,2019) et Lille (2021) et un avec le Celtic Glasgow (2019). Mais pour l’attaquant, le titre de champion avec le LOSC est le vrai premier puisque pour les trois autres, il avait très peu joué. “Quatre titres de champion, c’est ça oui (sourire). À 21 ans, ça va, mais pour les trois autres titres, je n’avais pas beaucoup joué et je ne les compte pas. Je compte celui-ci avec Lille, indique l’international américain dans l’Equipe. Mais je ne suis pas satisfait, je ne veux pas m’arrêter là. On n’a pas gagné les deux autres Coupes. C’est bien de gagner la L1 mais je vise le top du top la saison prochaine.“