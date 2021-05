Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 mai 2021, qui correspond au début de l’intersaison pour le club. La reprise de l’entraînement est programmée pour les non-internationaux le 5 juillet au camp des Loges. Et logiquement, il n’y aura pas de tournée estivale. Le premier match officiel se jouera le 1er aout (Trophée des champions à Tel-Aviv contre Lille), une semaine avant la reprise de la Ligue 1, normalement avec du public.

Dans L’Équipe on explique “qu’avant de se lancer dans un mercato créatif, le PSG, confronté à de lourdes pertes, va devoir vendre des éléments peu utilisés”. Trois objectifs de recrutement : “un latéral droit n°1, un milieu défensif capable d’orienter le jeu, de porter le ballon, et, possiblement, un latéral gauche, doublure du revenant Bernat. En fonction des ventes et des opportunités, et au-delà du possible feuilleton Messi, la question d’un recrutement devant se posera, peut-on lire. Alors que les traites sur le transfert de Danilo Pereira devront être versées (quelque 16M€), que le cas Kean n’est pas encore réglé (des discussions ont eu lieu, il est estimé 25-30M€) et que Paris doit faire face à une perte de 200M€ sur la saison 20-21, le dossier des ventes sera brûlant.” Logiquement, Thilo Kehrer (en fin de contrat en 2023, coté 15M€) ne sera pas retenu. “Une réflexion est entamée autour” de Layvin Kurzawa (28 ans). Il faudra vendre Alphonse Areola (28 ans). Chez les attaquants, il y a des interrogations concernant Mauro Icardi et Pablo Sarabia, les deux sont sous contrat jusqu’en 2024 et vendables. Idem pour Rafinha (28 ans, 2023) que le PSG “ne retiendra pas en cas d’offre satisfaisante”. Quant à Arnaud Kalimuendo, prêté à Lens cette saison, son option d’achat de quelque 6M€ pourrait être levée par les Nordistes (mais une clause prioritaire de rachat existe dans l’accord). Une vente de Jonathan Ikoné par Lille cet été pourrait aussi profiter au PSG qui “est intéressé à hauteur de 30%.” La saison prochaine, le PSG sera dans le chapeau 2 de la Ligue des champions (lire ici). La compétition continentale sera mieux dotée : 2,032 milliards d’euros. “Ceux qui disputeront la phase de groupes empocheront 15,64M€ au lieu de 15,25M€. La victoire à ce stade de la compétition rapportera 2,8M€ contre 2,7M€ avant et le nul 930.000€ contre 900.000 €. Idem pour la phase à élimination directe : 9,6 versus 9,5 pour une place en huitièmes de finale, 10,6 M€ (10,5) pour les quarts, 12,5 M€ (12) pour les demi-finalistes et 15,5 (15) pour les finalistes. Le vainqueur aura droit en plus à 4,5 M€”, rapporte le journal sportif.

Dans Le Parisien, il est question de “ces petits maux qui pourraient pousser Mbappé vers un départ”. D’autant plus qu’il lui arrive de parler du PSG au passé et que “l’attaquant conditionne son maintien à des changements réclamés par tous : une meilleure équipe, notamment au milieu et sur les côtés de la défense”, écrit Dominique Sévérac. “Courtisé par les puissants, Mbappé reste en position de force à un an de la fin de son contrat. Ses demandes n’ont jamais paru aussi audibles. […] Il a le sentiment que chaque saison, l’équipe s’affaiblit ou ne se renforce pas prioritairement là où elle en a besoin. […] Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour refondre l’effectif et présenter à Mbappé les garanties qu’il cherche depuis le début. Sinon, il fera ses adieux à la Seine.”