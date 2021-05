WTF… serait-on tenter de lancer à la lecture du tabloïd The Sun, d’autant plus que des médias comme Bild en Allemagne le reprennent ce mardi… Ainsi, Mauricio Pochettino – qui avait promis de retourner à Tottenham un jour – pourrait quitter le PSG pour retrouver Londres… c’est ce qu’affirme tranquillement le journal anglais. “Le président des Spurs, Daniel Levy, envisage d’essayer de persuader leur ancien manager de quitter le PSG”, écrit The Sun. “Levy a admis à ses amis que limoger Pochettino avait été la pire erreur de sa carrière. Et nous pouvons révéler que Pochettino envisage sérieusement de revenir au club car il est malheureux à Paris et aimerait avoir une deuxième chance à White Hart Lane. Pochettino a également déclaré à ses amis qu’il serait prêt à quitter le PSG pour les Spurs.” Pour le quotidien britannique, faire revenir le coach argentin est aussi un moyen de retenir Harry Kane à Tottenham. Voilà, voilà… c’était The Sun.