Hier, les supporters du PSG ont pu voir et vivre en début d’après-midi deux retournements de situation au Parc des Princes et au Groupama Stadium. Les Parisiens, menés 1-0 par les Verts, ont fini par s’imposer 3-2 sur le gong en L1. Les Parisiennes, menées 1-0 par Lyon, ont gagné 2-1 chez le quintuple tenant du titre et décroché un ticket pour les demi-finales de l’UWCL contre le FC Barcelone. Dantesque. Et dans la foulée, l’annonce de la création d’une Super League privée et fermée – sans le club francilien – était faite. Sacré dimanche pour les fans du PSG…

“Pour ceux qui aiment le PSG ce dimanche restera mémorable. Le Paris Saint-Germain avait quasiment perdu le titre chez les garçons, j’avais même l’impression que ça ne les intéressait pas tant ils étaient passifs et sans idées, et c’était mal engagé chez les filles…”, a rappelé le journaliste sur les ondes ce matin. “Mais c’était mal connaître l’esprit de compétition, la soif de titres et de victoires de Kylian Mbappé. A lui seul, il a remis le PSG sur les rails. Ce matin, Paris reste un candidat solide à sa succession et c’est ça l’essentiel. Et puis les filles du PSG ont sorti Lyon ! Une qualification hyper méritée sur les deux rencontres. Le PSG n’a jamais été aussi bien sur la scène européenne, les deux sections deux fois de suite dans le dernier carré. Là, on pourrait même avoir deux finales identiques chez les hommes et chez les femmes : PSG-Chelsea. Avouez que ce serait pas mal que le Paris Saint-Germain aille au bout de ces deux aventures.“ Ce serait même incroyable.