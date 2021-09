Alors que Paris reste invaincu en championnat après sa nouvelle victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-1), le club de la capitale fait quand même toujours parler. Entre la sortie en jeu de Leo Messi, le jeu pratiqué par les parisiens ou encore le positionnement de Mbappé, le club de la capitale n’a pas de répit. C’est tout le propos de l’éditorialiste Stéphane Bitton dans son billet du jour, qui explique que les faites et gestes de Mauricio Pochettino seront épiés cette saison.

« Il n’y a pas un jour sans que Pochettino ne soit au coeur d’un débat ! Débat mercredi après Bruges et sa drôle de lecture du match, débat dimanche après Lyon et la sortie de Lionel Messi. À chaque fois ses choix ont été épiés, disséqués, commentés, et par moi le premier ! C’est vrai que beaucoup aimeraient être à la place de l’entraineur parisien même si chacun sait qu’il n’est pas simple de diriger le PSG et que c’est encore plus compliqué cette saison avec le matériel dont il dispose pour gérer les blessés, l’enchaînement des matches, mais surtout gérer les égos : voici les clés de la réussite, ou pas, pour Pochettino. (…) Certains choix appellent à commentaire, comme la sortie de Lionel Messi dimanche soir, qui fait la une de tous les journaux. (…) Dire qu’on en attend plus de cette équipe serait un euphémisme. Paris a les meilleurs à chaque poste et doit nous en montrer davantage ! »