Le PSG fait beaucoup parler dans tous les médias français et du monde… Et tout particulièrement en Espagne. Le club de la capitale a récupéré l’été dernier Messi et Sergio Ramos de la Liga, en plus d’avoir conservé Kylian Mbappé qui était promis au Real Madrid. L’émission folklorique El Chiringuito a annoncé ce lundi soir par le journaliste Eduardo Inda, ancien d’El Mundo et de Marca, en « exclusivité » que Zinedine Zidane était le plan B du PSG « en cas de départ de Mauricio Pochettino ».

Sur son site internet, RMC Sport rapporte que cette révélation « peut paraître fantaisiste » car l’avenir du technicien argentin n’est pas menacé et qu’une éviction « n’est pas à l’ordre du jour ». De plus le fait « de reprendre un projet » ne serait pas dans les plans immédiats de Zidane, et préfère profiter de son temps libre en famille. Celui-ci voudrait attendre 2022 pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde.