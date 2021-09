Le PSG a remporté un succès précieux face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1 (2-1) et a enchaîné un sixième succès en autant de rencontres. Par ailleurs les Parisiens creusent l’écart en tête du championnat de France. Une belle performance malgré les blessures, les absents, et la préparation tronquée, que peu de médias ont mis en avant… Justement, une ancienne figure du club & Rouge & Bleu, Youri Djorkaeff était interrogé par le site internet espagnol El Pais et est revenu sur son attachement au Paris Saint-Germain.

« Au PSG, tu te bats contre le reste de la France (…) C’est un club jeune, c’est vrai, mais il possède un ADN fort. C’est un bon endroit pour jouer au football car quand tu joues pour le PSG, tu te bats contre le reste de la France… Les gens détestent le PSG ! L’Espagne est partagée entre le Real et le Barça. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas pour Marseille ne les détestent pas, ils sont indifférents, pareil pour Lyon. Mais avec le PSG, non... et ça, c’est unique ! »