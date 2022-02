Bitton et la problématique des blessures avant le Real

Le PSG et le Stade Rennais ouvriront la 24e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi soir. Un match forcément capital pour les Rouge et Bleu, eux qui doivent préparer leur huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Dans cette optique, outre les trois points de la victoire, l’autre priorité sera de sortir de cette confrontation face aux Rennais sans le moindre pépin physique. C’est notamment le message véhiculé par Stéphane Bitton ce jeudi matin sur les ondes de France Bleu Paris.

« On est à cinq jours du match face au Real Madrid, mais il y a un match face à Rennes ce vendredi. Rennes qui est la seule équipe à avoir battu le PSG cette saison en Ligue 1. Mais forcément, tous les esprits sont tournés vers mardi et le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Face aux Rennais, il faudra prendre les trois points de la victoire, mais surtout, il faut éviter les blessures. Cinq joueurs sont à citer : Mbappé, Messi, Verratti, Marquinhos et Navas. Ils sont indispensables.«