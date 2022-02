La section féminine du PSG réalise une saison de haute volée sur tous les tableaux. Deuxièmes en championnat derrière l’Olympique Lyonnais, les filles de Didier Ollé-Nicole ont également terminé en tête de leur groupe d’UWCL et se sont offertes le luxe d’étriller leurs rivales rhodaniennes en Coupe de France sur le score de 3-0. Un parcours qui doit beaucoup à certaines cadres comme Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Sandy Baltimore ou Grace Geyoro.

Avec de telles éléments, majoritairement jeunes, le but du PSG est forcément de sécuriser l’avenir de ses joueuses les plus importantes. Récemment, le club parisien a d’ailleurs annoncé la prolongation de Grace Geyoro. Paris aimerait, dans le même temps, étendre le bail d’une autre de ses milieux de terrain en la personne de Léa Khelifi. En fin de contrat en juin prochain, l’ancienne dijonnaise de 22 ans attise nombre de convoitises. Si l’on se réfère aux informations de Loïc Tanzi, journaliste RMC, Si Everton a d’ores et déjà affiché son intérêt, une autre piste chaude en France se serai déclarée avec le Montpellier HSC. Pour sa part, le PSG a transmis une proposition à la tricolore, mais pour l’heure celle-ci n’a pas délivré son aval…