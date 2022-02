Ce vendredi, le PSG accueille le Stade Rennais à quatre petits jours de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Et à la veille de cette partie opposant le leader au quatrième du classement, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ce choc en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce forcément complexe pour le coach rennais et ses hommes…

« C’est toujours un plaisir d’aller jouer au Parc des Princes, un superbe stade avec une superbe ambiance. C’est certainement le seul match dans la saison où la pression n’est pas sur nos épaules, mais sur celles de l’équipe adverse. On y va avec beaucoup de motivation, beaucoup d’envie et beaucoup de plaisir, mais aussi avec de l’ambition pour leur poser le plus de problèmes possibles. Tout cela en sachant que pour prendre des points à Paris, il faut énormément d’éléments. Il faut faire le match quasi parfait, il faut avoir beaucoup de réussite, il faut avoir un gardien en grande forme, il faut peut-être également une équipe de Paris concernée par autre chose… Le PSG ne perd pas avant un match de Ligue des Champions ? Cela ne m’étonne pas. On l’a vu contre Lille, ils ont sorti un match de Champions League. On sait que demain ce sera pareil. Il faudra être à 100% de nos possibilités. »