Bitton et les déclarations de Silva et Tuchel qui visent le PSG

On le sait, depuis leur départ du PSG direction Chelsea, Thomas Tuchel et Thiago Silva connaissent des fortunes bien différentes qu’à Paris. Les deux hommes ont, en effet, remporté la Ligue des Champions l’an passé, un joli pied de nez aux décideurs franciliens en somme. C’est notamment le ressenti exprimé par Stéphane Bitton ce jeudi matin sur les ondes de France Bleu Paris.

« Après le succès de Chelsea face au LOSC, Thomas Tuchel et Thiago Silva y ont été de leurs petites phrases sur le PSG. Tuchel a expliqué qu’il était très heureux à Chelsea et qu’il avait trouvé un club très compétitif, autrement dit pas comme le PSG. Son expérience a été différente au PSG, ça on s’en doute… Ce qu’il a oublié de préciser c’est qui lui a fallu six mois pour remporter la Ligue des Champions, le rêve absolu des dirigeants parisiens. Thiago Silva, pour sa part, explique qu’il vit un rêve éveillé à Chelsea. Lui, on sait qu’il n’a toujours pas digéré son départ du PSG. Décidément, il y a des matins où on aimerait parler d’autre chose… »