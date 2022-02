La plupart des équipes ont disputé leur huitième de finale de la Ligue des Champions avec des peu de surprise dans les résultats. Le PSG s’est imposé à domicile face au Real Madrid (1-0) et a pris une option sur la qualification. De son côté, Chelsea a tranquillement battu sur sa pelouse le LOSC, l’autre club français engagé à ce stade de la compétition (2-0). Les Blues, entraînés par Thomas Tuchel et tenants du titre en C1, font clairement partie des favoris de la compétition.

Interrogé au micro de Canal + avant la rencontre contre les Lillois, l’entraîneur allemand est revenu sur son aventure au PSG et les très beaux souvenirs qu’il en garde.

« Qu’est-ce qui me rend heureux à Chelsea ? Je suis heureux, très heureux. J’ai trouvé un club très compétitif, un club dans un championnat très compétitif, avec beaucoup d’entraineurs de très haut niveau, avec des équipes super fortes. Et c’est un plaisir d’en faire partie. Je suis très heureux ici, je suis très calme. Il y a une bonne communication dans le club. L’équipe est forte et les caractères sont bons. J’ai le sentiment d’être juste un entraineur et c’est un plaisir. J’aime beaucoup. Si ce sont des choses qui me manquaient au PSG ? Je n’ai pas dit ça. C’était différent, mais j’ai aimé l’expérience, j’aimais beaucoup mes joueurs, et le fait d’être dans cette ville. Jouer au Parc des Princes, c’était toujours exceptionnel. C’était une expérience totalement positive pour moi. Peut-être pas la fin, vu le contexte, mais les deux années et demie à Paris étaient exceptionnelles »