Bernardo Silva impressionné par le niveau de Mbappé

Le PSG est en vacances après une première partie de saison chargée. Les Parisiens sont champions d’automne, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et les seizièmes de finale de la Coupe de France. Ces excellents résultats sont en grande partie dû à l’excellente première partie de saison de Kylian Mbappé. Auteur de 15 buts et 12 passes décisives en seulement 24 rencontres, l’international français s’est révélé être le patron de cette équipe. Interrogé par CBS Sports Golazo, Bernardo Silva a partagé son avis sur le niveau de Kylian Mbappé et ses premiers souvenirs avec lui.

« Mbappé ? Il est arrivé dans l’équipe pour son premier entrainement à l’âge de 16 ans. Je me souviens après les premiers entraînements avec nous, d’être allé voir Joao Moutinho et on s’est dit : ‘Wow, qui est ce gamin ?!’ Il est vraiment spécial, on voyait dès le début qu’il était différent ! Il n’avait pas peur des joueurs plus âgés et il dribblait deux, trois joueurs lors des entrainements. Normalement lorsque tu as 16 ans, tu as peur des joueurs costauds… Mais il a juste tué tous les défenseurs ! Pendant deux ans, il a joué de manière régulière avec nous. Maintenant it fait partie des meilleurs joueurs au monde ! »