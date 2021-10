Bitton félicite Mbappé pour sa communication

Le PSG a eu un début de trêve internationale mouvementée avec les multiples déclarations de Kylian Mbappé et de sa mère dans les médias. Si certains critiquent cette communication, d’autres considèrent que l’attaquant parisien a bien fait de parler. C’est le cas de Stephane Bitton qui, sur les antennes de France Bleu Paris, félicite le joueur pour la justesse de ses propos et ses ambitions.

« Mbappé maitrise sa communication. Le timing, le contenu… Rien n’a été laissé au hasard ! Sa communication est franche mais préparée et soignée. (…) Il répond à tout, il remet tout à zéro et a besoin de refermer les dossiers mais il envoie des flèches un peu à tout le monde. Son président, son directeur sportif, quelques-uns de ses coéquipiers comme Messi, Neymar ou encore Giroud et le Président Le Graët. Il n’est pas qu’un doux rêveur c’est aussi, comme le dit sa maman, un provocateur qui peut être arrogant mais c’est un bon gars. Elle est dans son rôle de maman et lui il dans son rôle de fils, rien de plus normal. L’arrogance fait partie de la marque des grands champions pour réussir au plus haut niveau. J’ai assisté il y a deux jours à une conférence il y a deux jours de Tony Parker qui expliquait qu’il fallait avoir ce petit plus pour faire la différence. Il a même dit une phrase très jolie : « Si vous annoncez vos rêves on ne vous dit pas que vous êtes fou, c’est que ce ne sont pas des rêves ! »