C’est la trêve internationale pour le PSG et pourtant un certain nombre de ses joueurs sont sur les terrains d’Europe et du monde. Ce mercredi soir, après une série de 37 matches sans défaite, la Squadra Azzurra a connu sa première contre-performance face à l’Espagne en demi finale de la Ligue des Nations (1-2). Interrogé sur la Chaîne L’Équipe, le consultant Raymond Domenech est revenu sur les sifflets du public de San Siro contre Donnarumma et défend le portier parisien.

« Les sifflets contre Donnarumma ? Je trouve ça lamentable ! Il est le gardien de l’équipe national et il est avec l’équipe nationale. S’il vient avec le PSG dans un duel club contre club, ils peuvent y aller ça ne me dérange pas. Les supporters ont tout mélangé et c’est pitoyable ! (…) Ils sifflent parce qu’il est parti gratuit, mais c’est le système qui veut ça, il n’y est pour rien. Le joueur est arrivé en fin de contrat et il a le droit de partir ! On ne peut pas dire que c’est normal pour Mbappé et critiquer Donnarumma ! »