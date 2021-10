Nous sommes début octobre, et on est déjà à la deuxième trêve internationale dans cette nouvelle saison après un été rythmé par l’Euro et la Copa America où on a vu sept parisiens arriver en finale de ces deux compétitions. Le PSG voit la grande majorité de son effectif partir aux quatre coins du monde pour parfois revenir même blessé ou physiquement fatigué. Après la défaite de l’Italie face à l’Espagne ce mercredi (1-2), la France rencontre la Belgique pour la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations. Un match qui semble bien plus passionné les médias que les supporters de clubs, qui souhaitent surtout ne pas voir leurs joueurs blessés.

Et vous, êtes-vous intéressé par le match de l’équipe de France de ce soir et en général de la Ligue des Nations. Seriez-vous content si les Bleus remportaient cette compétition ? À vos claviers, et partagez-nous votre avis dans les commentaires.