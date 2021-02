Bitton : “Il faut laisser tranquille Neymar”

Depuis plusieurs jours, l’hygiène de vie de Neymar est au centre des critiques. Face à cela, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a tenu à défendre le numéro 10 parisien en mettant en avant son engagement irréprochable. Un avis partagé par Stéphane Bitton, comme il l’a souligné dans sa chronique sur France Bleu Paris.

“Moi aussi, j’ai envie de prendre la défense de Neymar. On va revenir à la dernière polémique, il est reproché à Neymar d’être sur les réseaux sociaux à 3h56 du matin. Evidemment, ce n’est pas un horaire habituel car il suit une émission de télé-réalité brésilienne et qu’il réagit. Je pense qu’il faut laisser tranquille Neymar. On accepte Neymar comme il est ou on ne l’accepte pas. À partir du moment où on a décidé que c’était un joueur exceptionnel, avec des statistiques exceptionnelles avec le PSG, on le prend comme il est (…) Leonardo a raison, son engagement sur le terrain a été irréprochable”, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Il ne préfère pas faire la fête, ça fait partie de sa vie et du personnage. Il faut l’accepter ou pas. On acceptait Eric Cantona avec ses coups de gueule. On l’a oublié maintenant parce qu’il est un peu plus âgé, mais il y a eu aussi des affaires pas très sympathiques qui ont été dites sur Cristiano Ronaldo. Quand il est là, ce qu’il apporte sur le terrain est génial et hyper agréable. Il y a peu de joueurs de cette qualité qui ont porté le maillot du PSG. Il faut se réjouir de l’avoir. Moi, j’aime Neymar et je souhaite le voir continuer à Paris. Au départ, je faisais partie de ceux qui ne comprenaient pas son fonctionnement et maintenant j’ai décidé qu’on a une vraie chance d’avoir Neymar au PSG, un joueur exceptionnel. Gardons-le avec ses hauts et ses bas, mais surtout avec ses hauts. Quand il est sur le terrain, il fait des choses exceptionnelles et il est capable d’amener le PSG tout en haut.”